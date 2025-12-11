إحباط عمليتَي تهريب محلية ودولية لـ 17 كيلوغراماً من الكوكايين

أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بمديرية وقاية ومكافحة المخدرات، مخطط تهريب واسعاً قادته شبكة دولية متمركزة في أربع دول، حاولت إدخال أكثر من 12 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين إلى الدولة بقصد ترويجها.

وتمكنت شرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، من رصد التحركات المشبوهة وجمع المعلومات والتنسيق الفعال مع القيادة، ما أدى إلى إحباط مخطط التهريب.

وأكد مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات، العميد ماجد سلطان العسم، أن العملية أسفرت عن ضبط المهرب الرئيس من جنسية دولة آسيوية فور قدومه إلى الدولة عبر إحدى الدول الخليجية، كما تم ضبط المستلمين داخل الدولة متلبسين، وهما شخصان من جنسية دولة إفريقية.

وأوضح أن التحقيقات وعمليات البحث والتحري مكّنت الفرق المختصة، وبالتعاون مع المركز الوطني للاستعلام المبكر، من تحديد بيانات مسافر آخر يحمل الجنسية ذاتها، كان متجهاً من إحدى الدول الخليجية إلى دولة أخرى، مروراً بأحد مطارات الدولة.

وخلال أقل من ساعتين تم التنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتمرير بيانات المشتبه ووسيلة إخفائه للمضبوطات إلى الدولة المتجه إليها، وقد ضُبط لديه ما يقارب خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

وأشاد العسم بالجهود المشتركة التي أسهمت في إسقاط المخطط الدولي، مؤكداً أن العمل الاحترافي والدقة العالية في متابعة بيانات وتحركات عناصر الشبكة أسهما في ضبط العمليتين خلال فترة قياسية.