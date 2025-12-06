شرطة دبي تضبط سائحاً استخدم مركبة باستعراض خطر

تمكنت شرطة دبي من ضبط سائح وحجز مركبة مستأجرة استخدمها في استعراض خطر على أحد منحنيات شارع الشيخ زايد، مُهدداً بقيادته المتهورة سلامة مُستخدمي الطريق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يُظهر المركبة وهي تنحرف بشكل مفاجئ، وتصدر عنها انزلاقات خطرة تُعدّ من السلوكيات المرفوضة قانوناً والمُهدِّدة للأرواح.

وتفصيلاً، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضبطت المركبة بعد رصد السائق وهو يقوم بحركات استعراضية متهورة، متباهياً بقدراته في القيادة، ومُعرِّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر المباشر.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذا النوع من السلوكيات يُعد من المخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً مباشراً على السائقين والمارة على حد سواء، مؤكداً أنه من خلال إجراءات الاستدلال، تبين أن السائق حضر إلى الدولة بصفته سائحاً، وأن المركبة تابعة لأحد مكاتب تأجير السيارات.

وتابع: «اتخذت شرطة دبي الإجراءات القانونية، وحجزت المركبة وفقاً للإجراءات الرادعة المعمول بها، واستناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي الذي يجرّم قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر. وتنص المادة القانونية ذات الصلة على معاقبة المخالف بغرامة قدرها 2000 درهم، وتسجيل 23 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً».