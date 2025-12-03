سلوكيات طائشة .. شرطة دبي تحجز 49 سيارة وتخالف 3153 سائقاً خلال احتفالات عيد الاتحاد

حجزت شرطة دبي 49 سيارة و25 دراجة، كما حررت 3153 لسائقين شباب ارتكبوا مخالفات مرورية أثناء احتفالات اليوم الوطني، ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى توعية ابنائهم وتوجيههم نحو الاحتفال بمسؤولية وتعزيز قيمة السلامة المرورية لديهم.

وكانت شرطة دبي قدر حذرت من تبعات عدم الالتزام بقوانين السير خلال احتفالات عيد الاتحاد، لافتة إلى انه سوف يتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وأفادت بأن السائقين المخالفين ارتكبوا تجاوزات منها عدم الالتزام بخط السير وعرقلة حركة المرور، والقيادة بتهور والخروج من نوافذ السيارة، فضلاً عن ممارسات اخرى تم التعامل معها مباشرة.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد جمعة بن سويدان أفراد الجمهور قبل الاحتفالات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد التي تتمثل في عدم استخدام أنواع الرش «الإسبريه» من قبل السائق أو الراكب أو المشاة.

وعدم طمس لوحات الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم كتابة أية عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية، وكذلك يمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات أو التجمعات العشوائية.

وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم رفع أعلام غير علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً مرتفعاً، أو استخدام آلة تنبيه المركبة دون ضرورة، والإزعاج الناتج عن أجهزة التسجيل، منوهاً إلى أنه سيتم مخالفة وحجز المركبات غير الملتزمة، ويسمح فقط بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، وملصقات عيد الاتحاد الرسمية.