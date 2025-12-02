لبؤة تقتل برازيلياً دخل حظيرتها في ظروف غامضة

لقي رجل حتفه، أمس، في البرازيل بعدما هاجمته لبؤة عندما دخل حظيرتها في حديقة حيوان أرودا كامارا بمدينة جواو بيسوا الساحلية، حسبما قال مسؤول.

وتم إغلاق حديقة الحيوان، ويقوم المحققون بالتحقيق في الحادث.

وقال مجلس المدينة «هذا الحادث محزن للغاية، ونقدم أصدق تعازينا للعائلة»، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يتسلق فوق حاجز مشبك، فوق جدار ارتفاعه ستة أمتار، ثم يهبط من شجرة إلى منطقة الأسود، حيث كانت اللبؤة تستريح بالقرب من بركة، وعندما لاحظته اندفعت نحوه، وهو يحاول الفرار إلى غابة قريبة، ولاتزال الظروف المحيطة بدخول الرجل إلى حظيرة الأسود غامضة وتخضع للتحقيق.