شرطة دبي تحجز 210 دراجات وتحرر 271 مخالفة لسائقيها

أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن المحافظة على الهدوء والراحة في إمارة دبي تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها القيادة العامة لشرطة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للسكان والزوار.

وأوضح أن شرطة دبي حجزت 210 دراجات نارية وسكوترات، وحررت 271 مخالفة، الأسبوع الماضي، لسائقيها الذين مارسوا سلوكيات خطرة مخالفة للقانون في منطقة الخوانيج، وند الشبا، وشارع جميرا، ومنطقة القدرة، سواء من خلال إصدار أصوات إزعاج عالية، أو القيادة عكس اتجاه السير، أو القيادة على الطرق السريعة بطريقة تشكل خطراً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية نفّذت حملات مكثفة لرصد تلك السلوكيات السلبية والحد منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي تصرف يخل بالنظام العام أو يعرّض حياة الآخرين للخطر.

وأضاف أن حجز الدراجات النارية والكهربائية جاء في إطار تنفيذ الحملات الضبطية التي أطلقتها شرطة دبي، في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية، خصوصاً الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، والحفاظ على المظهر العام في الإمارة، وتعزيز السكينة والطمأنينة في مختلف المناطق.

وحذّر اللواء سيف مهير المزروعي من قيادة المركبات أو الدراجات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب على قيادتها بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقاف سائقيها، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة، كما تشدد على أهمية الالتزام بقواعد السير، خصوصاً بين فئة الشباب، لضمان سلامة الجميع، وتحقيق مستويات أعلى من الأمان على طرق الإمارة.

ودعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم، ومراقبة تصرفاتهم وما يقومون به من مخالفات، وعدم السماح للأحداث بقيادة الدراجات النارية من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية، والقيام بالحركات الخطرة، مؤكداً أنه تقع على عاتق ولي الأمر مسؤولية مراقبة الأبناء في حال قيادة مركبة أو دراجة دون رخصة، وأن عدم معرفته بذلك لا يعفيه من المسؤولية.

كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن أي سلوكيات أو ظواهر مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.