شرطة الشارقة تضبط 73 مركبة و25 دراجة نارية

صرّح مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد خالد الكي، بأن حملة ميدانية مكثّفة على مستوى الإمارة استطاعت ضبط 73 مركبة ارتكبت مخالفات متعددة، كالتسبب في الضجيج، والقيادة بطيش وتهور، والقيادة من دون ترخيص، وضبط 25 دراجة نارية، حرصاً على حماية المجتمع، والحد من الممارسات التي تسبب الإزعاج، وتؤثر في سلامة الطرق.

وأكّد العميد خالد الكي أن هذه الحملة الميدانية تأتي انسجاماً مع استراتيجية شرطة الشارقة، الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق، موضحاً بأن هذه الحملات المستمرة تهدف إلى ترسيخ الوعي، وتحسين السلوكيات المرورية، بما ينعكس إيجاباً على أمن أفراد المجتمع وسلامتهم.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية، مؤكدة أن القيادة الواعية والممارسات الإيجابية، تسهمان في بيئة أكثر أماناً وراحة لجميع أفراد المجتمع، كما دعت إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامة الطرق ومستخدميها من خلال الاتصال بالرقم «999» في الحالات الطارئة والحرجة فقط، والاتصال على الرقم «901» في الحالات غير الطارئة، وللاستفسارات المتعلقة بخدمات شرطة الشارقة، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن المروري، وضمان بيئة مرورية آمنة للجميع.