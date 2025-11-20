ضبط 4 سائقين تورّطوا في سباق خطر برأس الخيمة

تمكنت فِرَق المرور التابعة لشرطة رأس الخيمة بفضل الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة لتعزيز أمن الطرق، من رصد وإنهاء سباق خطر بين أربع مركبات في إحدى مناطق الإمارة، وضبط سائقيها بسرعة، ما يعكس جاهزية المنظومة المرورية وكفاءتها في التعامل مع السلوكيات الخطرة على الطرق.

وتفصيلاً، أوقفت شرطة رأس الخيمة أربعة سائقين لتسابقهم بالمركبات التي كانوا يقودونها في إحدى مناطق الإمارة، مع حجز المركبات وتطبيق الأنظمة واللوائح المشددة حيالهم، نظراً إلى خطورة مخالفتهم وتهديدها لسلامة الآخرين وحياتهم.

وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، المقدم حسن الزعابي، إلى أن بلاغاً ورد عن تسابق عدد من المركبات في ما بينها بأحد الشوارع، ليتم بناءً عليه تحديد هوية المركبات المتسابقة، والبالغ عددها أربع مركبات، ورصدها من خلال الاستعانة بأنظمة المدينة الذكية والتقنيات الحديثة التي توفرها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والتي تسهم في تعزيز أمن الطرق، وخفض أعداد الحوادث المرورية وضبط المخالفين.

وأضاف أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بينما حُجزت المركبات وفقاً للوائح والأنظمة المُشدّدة المعمول بها في الإمارة، نظراً إلى خطورة هذا النوع من المخالفات الذي يعرّض حياة الآخرين للخطر، حيث تضمنت المخالفة المُحرّرة ضدهم حجز المركبات لمدة 120 يوماً و10 آلاف درهم رسوم فك حجز كلّ منها، وتغريم كل سائق منهم 2000 درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء في ملفاتهم المرورية.

وشدّد الزعابي على ضرورة التقيّد والالتزام الكاملين من قِبل قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات ذات الخطورة العالية على مرتكبيها وعلى غيرهم من الجمهور، والتي تعرّض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات ودفع غرامات مالية، مؤكداً أن القانون سيجازي كل من تُسوّل له نفسه تعريض أرواح الآخرين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر.

وأهاب بقائدي المركبات ومستخدمي الطرق احترام الأنظمة والقوانين المرورية التي وُجدت في الأساس من أجل سلامتهم وسلامة غيرهم وتعزيز أمن الطرقات، بما يتماشى مع الجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إسهاماً منها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً.