شرطة رأس الخيمة توقف 4 سائقين تسابقوا بمركباتهم

أوقفَت شرطة رأس الخيمة 4 سائقين؛ لقيامهم بالتسابق بالمركبات التي كانوا يقودونها في إحدى مناطق الإمارة، مع حجز مركباتهم وتطبيق الأنظمة واللوائح المشددة حيالهم في ظل خطورة مخالفتهم وتهديدها لسلامة الآخرين وحياتهم.

وأشار المقدم حسن الزعابي -نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة- إلى أن بلاغًا ورد عن قيام عدد من المركبات بالتسابق فيما بينها بأحد شوارع المنطقة؛ ليتم بناء عليه تحديد هوية المركبات المتسابقة -والبالغ عددها أربع مركبات- ورصدها من خلال الاستعانة بأنظمة المدينة الذكية والتقنيات الحديثة التي توفرها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والتي تسهم في تعزيز أمن الطرق وخفض أعداد الحوادث المرورية وضبط المخالفين.

وأضاف أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بينما حُجزت المركبات وفقًا للوائح والأنظمة المُشدّدة المعمول بها في الإمارة؛ نظرًا لخطورة هذا النوع من المخالفات الذي يعرّض حياة الآخرين للخطر، حيث تضمنت المخالفة المُحرّرة ضدهم حجز المركبات لمدة 120 يومًا و10 آلاف درهم رسوم فك حجز كل منها، وتغريم كل سائق منهم ألفي درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء في ملفاتهم المرورية.

وشدّد المقدم الزعابي على ضرورة التقيّد والالتزام الكامليْن من قِبل قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم ارتكاب مثل هذه النوعية من المخالفات المشدّدة ذات الخطورة العالية على مرتكبيها وعلى غيرهم من الجمهور، والتي تعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات ودفع غرامات مالية، مؤكدًا أن القانون سيجازي كل من تُسوّل له نفسه تعريض أرواح الآخرين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر.

وأهاب بقائدي المركبات ومستخدمي الطرق احترام الأنظمة والقوانين المرورية التي وُجدت في الأساس؛ من أجل سلامتهم وسلامة غيرهم وتعزيز أمن الطرقات، بما يتماشى مع الجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة؛ إسهامًا منها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمنًا.