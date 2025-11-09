صفر حوادث دراجات التوصيل في عجمان خلال 6 أشهر

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازًا نوعيًا في جهودها لتعزيز السلامة المرورية على طرق الإمارة، تمثّل في تحقيق "صفر حوادث" لدراجات توصيل الطلبات بعد مرور ستة أشهر على إطلاق إدارة المرور والدوريات حملة التوعية المرورية "مسار آمن"، خلال عام 2025.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الإحصاءات المرورية أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات حوادث دراجات التوصيل بنسبة 56% مقارنةً بالفترة التي سبقت الحملة، حيث انخفض عدد الحوادث البليغة من 6 حوادث إلى 0، والبسيطة من 1 إلى 0، الأمر الذي يعكس الأثر الإيجابي للحملة في رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي دراجات التوصيل، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

وأوضح المقدم راشد بن هندي، أن جميع الحوادث المسجّلة كانت بتصنيف متضرر، وليست بسبب سائقي دراجات التوصيل أنفسهم، ما يعكس ارتفاع مستوى الانضباط المروري بين هذه الفئة بعد تكثيف برامج التوعية والمتابعة الميدانية.

وأضاف أن منظومة عجمان دار الأمان الذكية رصدت 6201 مخالفة مرورية تتعلق بسلوكيات خطرة لسائقي الدراجات، حيث تم حجز 107 دراجات نارية نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة مثل القيادة بعكس اتجاه السير، أو في أماكن ممنوعة، أو بطريقة تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكداً أن شرطة عجمان مستمرة في متابعة وضبط السلوكيات السلبية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن حملة “مسار آمن " جاءت ضمن جهود القيادة العامة لشرطة عجمان في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً، ودعم رؤية عجمان 2030 في تعزيز جودة الحياة، مؤكداً استمرار الحملة خلال المرحلة القادمة من خلال التوعية الميدانية، والرقابة الذكية، والتعاون مع شركات التوصيل لضمان بيئة مرورية آمنة ومستدامة.