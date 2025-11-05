«شرطة دبي» تنجح في تأمين 92.3 مليون مسافر العام الماضي

نجحت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، في تأمين أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الـ11 على التوالي، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، في أعلى رقم يسجله المطار في تاريخه، إضافة إلى التعامل مع 2.88 مليون طن من الشحن الجوي بكفاءة أمنية عالية، بما يعكس الجاهزية الميدانية والاحترافية في الأداء، وريادتها العالمية في مجال أمن الطيران المدني.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الإدارة العامة لأمن المطارات تمثل نموذجاً رائداً في الأداء الأمني المتخصص، بما تمتلكه من منظومة عمل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والخبرات المتراكمة، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأمنية الأكثر تطوراً واحترافية على مستوى شرطة دبي، وضمان تأمين حركة ملايين المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة عالية خلال العام الماضي.

وأضاف أن مطار دبي الدولي يُجسد رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران المدني، بفضل بنيته التحتية المتقدمة وعملياته التشغيلية عالية الكفاءة، مشيراً إلى أنه أضحى نقطة التقاء رئيسة بين الشرق والغرب، ومحركاً أساسياً في النمو الاقتصادي العالمي، لما يحققه من أرقام قياسية متواصلة في حركة السفر والشحن الدولي رغم التحديات والمتغيرات العالمية.

وأوضح أن شرطة دبي أولت أمن المطار أولوية قصوى منذ سنوات طويلة من خلال وضع استراتيجيات أمنية رائدة، وتطبيق أنظمة ذكية تضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني، وتترجم التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن والاستدامة في أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء مروان جلفار، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد خبير حامد الهاشمي، ونائبه العميد حمد بن ديلان المزروعي، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد المهيري، ورئيس قسم التفتيش، المقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من كبار الضباط.

وفي جانب الأداء المؤسسي، حافظت الإدارة العامة لأمن المطارات على مستوى متميز بتحقيق 100% في المؤشر الرئيس الاستراتيجي للأداء للعام الرابع على التوالي من خلال إنجاز 92 مؤشراً استراتيجياً ورئيساً وتشغيلياً، بما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الشاملة وفاعلية الخطط الميدانية والتقنية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، إلى جانب تحقيق 100% في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الرابع على التوالي، ما يمثل التزاماً مؤسسياً راسخاً بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» (ICAO) ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.

واستمع إلى شرح حول إنجازات مركز دبي لأمن الطيران المدني وريادته الإقليمية والعالمية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة في أمن الطيران، من خلال تحقيقه مجموعة من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية التي تعزز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة عالمياً.

وحصل المركز على ثلاثة اعتمادات دولية مرموقة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ومجلس المطارات العالمي (ACI)، إلى جانب ثلاثة اعتمادات وطنية من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، كما نال خمسة اعتمادات تقنية دولية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التفتيش الأمني.

ويضم المركز 79 مدرباً مؤهلاً تأهيلاً عالياً وفق الاشتراطات القياسية الدولية في المجال الأمني، بينهم 31 مختصاً في أجهزة التفتيش الأمنية، و18 في التعامل مع أصحاب الهمم، وأربعة في مجال المواد الخطرة، إلى جانب خمسة مدربين دوليين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي. كما يمتلك المركز خمسة مختبرات تقنية مزودة بأحدث الأنظمة لتدريب المفتشين على تشغيل أجهزة التفتيش الأمني.

ويعتمد المركز برامج تدريبية قياسية عددها تسعة معتمدة من (ICAO)، إضافة إلى إجراءات «آيزو» معتمدة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وبرنامج ذكي متطور لتقييم الكاشفين الأمنيين أثناء العمل برنامج (Alert).

ونفّذ المركز خلال عام 2024 تدريباً لـ42 ألفاً و451 موظفاً عبر منصة التدريب الذكي مع التكرار، 4618 موظفاً دون تكرار، كما أهل المركز ألفين و844 مفتشاً أمنياً، و293 موظفاً من جهات خارجية، وقدم برامج النشر المعرفي لأكثر من 23 ألفاً و164 موظفاً.

وسجلت الإدارة خلال العام الماضي 12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة، شملت أدوات محظورة تم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، إلى جانب تأمين 35 فعالية خارجية مرتبطة بعمليات التفتيش والتأمين الميداني في مرافق الفعاليات.

وعرضت الإدارة استراتيجيتها التخصصية (2025 – 2033) التي تتماشى مع استراتيجية شرطة دبي واستراتيجية الدولة والإمارة، وتركّز على دعم الأمن الوطني في مجال الطيران، والاستعداد الكامل لمشروع مطار آل مكتوم الدولي المستقبلي من خلال تطوير منظومة التأمين الشامل والبنية التحتية الأمنية الذكية، وتأهيل الكوادر البشرية بمواصفات عالمية تواكب التطور التقني في أنظمة أمن الطيران المدني.