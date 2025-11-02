شرطة الشارقة تُحبط عملية اتجار غير مشروع بحيوانات محمية قانوناً

في عملية نوعية نفذتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وبالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية تم إلقاء القبض على متهم من جنسية عربية تورّط في اتجار غير مشروع بحيوانات محمية قانوناً.

وجاءت عملية الضبط إثر كمين مُحكم أسفر عن مصادرة عدد من الحيوانات المحمية بموجب الاتفاقات الدولية، من بينها مجموعة من الوشق والثعالب المهددة بالانقراض، والتي تُعد من الأنواع الممنوع تداولها، وغير المصرح بالمتاجرة بها.

وقد جرى نقل الحيوانات إلى إحدى المحميات الطبيعية بالتنسيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ووزارة البيئة والتغير المناخي، فيما أُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت شرطة الشارقة حرصها على التصدي لمثل هذه الممارسات التي تُشكّل تهديداً للتوازن البيئي، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق باقتناء الحيوانات المحمية أو الاتجار بها؛ دعماً لجهود الدولة في حماية البيئة والحياة الفطرية.