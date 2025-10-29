القبض على عصابة تسرق أموال عملاء البنوك بطرق احتيالية

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من القبض على عصابة متخصصة في سرقة عملاء البنوك الذين يترددون على فروعها المختلفة، عبر خداعهم بطرق احتيالية، وذلك بعد ثلاث ساعات من ارتكاب جريمتهم في الإمارة، ما يُعدّ إنجازاً أمنياً جديداً يضاف إلى سجل النجاحات المتميّزة لوزارة الداخلية.

وأوضح مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي أن تفاصيل القضية بدأت صباح الخميس 23 أكتوبر الجاري، حين تلقت غرفة العمليات في تمام الساعة 10:50 صباحاً، بلاغاً من إحدى عميلات البنوك، يفيد بتعرضها لسرقة مبلغ مالي قدره 195 ألف درهم بطريقة ماكرة، حيث أوهمها أحد الجناة بوجود عطل في الإطار الخلفي لمركبتها، وعند نزولها لتفقد الإطار، استغل أحدهم الموقف وفتح باب السيارة من الجهة الأخرى وسرق المبلغ، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد عبيد سيف الكندي، إن فريق التحريات باشر العمل فوراً، وتم تشكيل فريق متخصص لتتبع الجناة وجمع المعلومات، حيث تمكن خلال ثلاث ساعات فقط من تحديد هويتهم بدقة، ليتضح أنهم مطلوبون في قضايا مماثلة في إمارة أخرى، وبالتنسيق السريع مع شرطة الشارقة، تم ضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد القائد العام لشرطة الفجيرة بالاحترافية العالية والجاهزية الميدانية لفرق التحري، التي أثبتت قدرتها على ملاحقة الجناة وكشف غموض القضايا المعقدة في وقت قياسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ويُجسّد رؤيتها في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.

