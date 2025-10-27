شرطة دبي تُحبط مخطط لصّين سرقا 660 ألف درهم

تمكّن مركز شرطة بر دبي من التعرّف إلى هوية لصين مُلثّمين سرقا 660 ألف درهم، وإحباط خطتهما في الهرب إلى خارج الدولة بالمبلغ المسروق، وذلك في غضون ساعتين من تلقي البلاغ، عبر إلقاء القبض عليهما في مطار دبي الدولي قبل أن يصعدا إلى الطائرة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز شرطة بر دبي، في بيان صحافي، أمس، أن اللصين خططا لسرقة أحد محال السوبرماركت الكبيرة، وفي ساعة متأخرة من الليل توجها إلى الباب الخلفي، وأقدما على إحداث فتحة فيه عبر استخدام أدوات حادة، ثم دخلا إليه، وتوجّها إلى مكتب المحاسبة وكسرا أربعة صناديق تحتوي على 60 ألف درهم.

وبين المركز أن اللصين توجها بعد ذلك إلى الخزنة الرئيسة للسوبرماركت، وأقدما على كسرها باستخدام الأدوات الحادة، وسرقا مبلغ 600 ألف درهم ثم فرا من المكان، مشيراً إلى أن أحد العاملين في السوبرماركت حضر في ساعات الصباح الباكر قبل بدء الدوام الرسمي، وشاهد الجريمة وقدّم بلاغاً.

وأشار المركز إلى أن الضابط المناوب وخبراء الأدلة الجنائية ورجال المباحث، توجّهوا فوراً إلى موقع الجريمة، ولاحظوا أن اللصين دخلا إلى السوبرماركت مُلثمين لإخفاء هويتهما، فتابعوا تحركاتهما واستطاعوا من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وجمع الأدلة، الاستدلال على هويتهما والتعميم عليهما، ليتبين أنهما يعتزمان السفر والهروب بالمبلغ المسروق.

وأكد المركز أن محاولتهما للهرب وخطتهما باءت بالفشل، بفضل سرعة الاستجابة والاحترافية العالية لرجال الشرطة، واستخدام أحدث التقنيات في التعرّف إلى هويتهما، ثم إلقاء القبض عليهما في مطار دبي الدولي قبل سفرهما، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المطارات، والعثور على المبلغ المسروق بحوزتهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لمحاكمتهما.

