شرطة أبوظبي تعيد 140 مليون درهم لضحايا احتيال إلكتروني

كشفت شرطة أبوظبي أنها تمكنت من استعادة 140 مليون ودرهم أموال متحصلة من عمليات احتيال إلكتروني، وردها لأصحابها، فيما بلغ عدد حالات الاحتيال الإلكتروني التي تعاملت معها 15 ألف و 642 حالة خلال عامين.

أطلقت شرطة أبوظبي نسخة جديدة من الحملة الإعلامية التوعوية "خلك حذر" بهدف تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عبر برنامج التوعية الأمنية والذي يعمل على توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، وتعتمد الخطة على حملات استباقية لرفع وعي المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة وذلك لتعزيز الأمن المجتمعي والوقاية الاستباقية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة أبوظبي بحضور كل من مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد خلف الظاهري، ونائب مدير ادارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي العقيد سيف علي الجابري، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة أبوظبي المقدم احمد سالم الشامسي، و رئيس قسم الجرائم الإلكترونية بشرطة أبوظبي المقدم علي فارس النعيمي، و‏رئيس دائرة الشركات الحكومية والقطاع العام بمصرف أبوظبي الإسلامي أحمد الجابري.

وتتضمن محاور حملة "خلك حذر" تسعة محاور وهي النصب الهاتفي" الروابط الوهمية، احذر من تحميل برامج التحكم عن بعد، دفع عربون لشراء أرقام مميزة سواء هواتف أو مركبات وهمية التوظيف الوهمي وعدم قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والحذر من الإعلانات الإلكترونية المزيفة والمزادات الوهمية والاحتيال العقاري وعبر الاستثمار الوهمي.