وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالفجيرة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات متفاوتة، إثر حادث تصادم بين مركبتين وقع أول من أمس على شارع غوب الداخلي بإمارة الفجيرة، وفق ما أفاد به مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم".

وأوضح أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في القيادة العامة مساء أول من أمس، يفيد بوقوع حادث مروري بين مركبتين على شارع غوب الداخلي، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث نتج عن تصادم مركبتين نتيجة دخول الطريق دون التأكد من خلوه، أسفر عن وفاة راكب (20 عاماً) في موقع الحادث، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بسيطة.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم، فيما نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، وتسلمت الجهات المختصة ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع مستخدمي الطرق إلى التحلي بأعلى درجات الانتباه والالتزام أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق الداخلية التي تشهد حركة مرورية متزايدة في فترات المساء والعطلات، مشددة على أهمية التقيد بالسرعات المحددة وعدم الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف أو التحدث إلى الركاب أثناء القيادة.

كما أكدت ضرورة تجنب التجاوز الخاطئ الذي يعد من أبرز أسباب وقوع الحوادث الجسيمة في الإمارة، داعية السائقين إلى التأكد من خلو الطريق قبل الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ أو من دون استخدام الإشارات التحذيرية.

ونبهت الشرطة إلى أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالمسار المخصص لكل فئة من المركبات، إلى جانب التقيد بتعليمات عناصر المرور والإشارات التحذيرية المنتشرة على الطرق، حرصاً على سلامة الجميع والحد من الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها شباب في مقتبل العمر.