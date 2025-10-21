«قضاء أبوظبي» تُنجز 87 ألف معاملة عدلية رقمياً خلال النصف الأول

عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها نحو التحول الرقمي في الخدمات العدلية، بإنجاز أكثر من 47 ألف معاملة للكاتب العدل العام، وما يزيد على 10 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 27 ألفاً و525 معاملة توثيق، بينما بلغ عدد معاملات عقود الزواج المنجزة ثلاثة آلاف و47 معاملة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في تقديم خدمات رقمية متكاملة، تُسهّل على المتعاملين إجراء معاملاتهم عن بُعد، من خلال اعتماد أحدث الحلول التقنية، وتقديم خدمات استباقية تضمن سرعة الإنجاز، بما يواكب التحول نحو بيئة عدلية ذكية ومتطورة.