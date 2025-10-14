شرطة دبي تطلق الدورية الروبوتية "DPR 02" ذاتية القيادة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمرٍ صحافي عقدته في معرض "جيتكس جلوبل 2025" المقام في مركز دبي التجاري العالمي، عن إطلاق الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR 02"، التي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، إذ تتحرك ذاتياً وتتصل مباشرة بغرف العمليات، لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية.

وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد منصور يوسف القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور إبراهيم بن سباع ، والمهندس فريد الجوهري من شركة مايكرو بولس الشريكة في تطوير الدورية.

وأعلنت شرطة دبي أن الدورية ستُباشر غداً الأربعاء أولى مهامها في القرية العالمية في دبي، مبينةً أن تطوير الدورية يأتي ضمن رؤية دبي الطموحة نحو مستقبلٍ أكثر أماناً وابتكاراً، وفي إطار الخطى الواثقة نحو الريادة العالمية في الأمن الذكي، عبر مشروعات نوعية تُعيد صياغة مفهوم الأمن العصري على أسسٍ من الابتكار والكفاءة والتكامل التقني.

وأوضحت شرطة دبي أن الدورية الروبوتية تتمتع بدقة التصميم وجاهزية عالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءةٍ استثنائية، لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها.

كما أوضحت شرطة دبي أن الدورية الروبوتية تحقق التكامل مع العنصر البشري، إذ ترصد الأنظمة الذكية المشهد كاملاً ميدانياً، وتتواصل مباشرةً مع غرفة العمليات بتنسيقٍ محكم واستجابةٍ فورية، تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تحقيق أمنٍ أكثر وعياً واتصالاً واستدامة.

وتتميّز الدورية بالقدرة على تعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والطرق، وبالتنقل الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما تتميز بنظام كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار متقدمة.

وتتميز هذه الدوريات أيضاً بتصميمها المنسجم مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة، وقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، وتُعد جزءاً من رؤية شاملة لتطوير منظومات الأمن الذكي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

الجدير بالذكر أن إطلاق الدورية يُعد خطوةً متقدمة في مسيرة شرطة دبي نحو مستقبل الأمن الذكي، ويؤكد الالتزام المستمر بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في تعزيز منظومة العمل الشرطي، وصولاً إلى أن تكون شرطة دبي في طليعة المؤسسات الأمنية التي توظّف الحلول التقنية الحديثة لخدمة الأمن المجتمعي، وضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء في مختلف المواقع الحيوية.