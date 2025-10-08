وفاة مواطن وابنه بسبب تصادم مركبتين في خورفكان

توفي مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً، وابنه، بسبب تصادم مركبتين في مدينة خورفكان نتيجة السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، فضلاً عن إصابة الزوجة بإصابات بليغة، إلى جانب إصابة سائق المركبة الأخرى المتسببة بالحادث بإصابات متوسطة.

وتفصيلاً، تعاملت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة مساء أول من أمس مع حادث تصادم مركبتين في مدينة خورفكان نتيجة السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ للمركبة المتسببة في الحادث ما أسفر عن وفاتين وإصابتين بين المتوسطة والبليغة.

وأشارت إلى أنه فور وقوع الحادث تمت الاستجابة الفورية للبلاغ ووصلت الفرق المختصة إلى الموقع بسرعة قياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسرة المتوفيين وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 8:55 مساءً يفيد بوقوع حادث اصطدام وتدهور مركبة، حيث انتقلت على الفور دوريات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتمت مباشرة عملية إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبيّن العقيد اليماحي أن التحقيقات الأولية من خلال المعاينة وتخطيط الحادث كشفت أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ للمركبة المتسببة بالحادث، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها لتتخطى الحاجز الفاصل وتصطدم بالمركبة القادمة في الاتجاه المقابل، الأمر الذي أدى إلى تدهورها.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً وهو قائد المركبة المتضررة وابنه بعد ساعات من تلقيه العلاج متأثراً بجراحة، وإصابة زوجته بإصابات بليغة إلى جانب إصابة سائق المركبة الأخرى المتسببة بالحادث بإصابات متوسطة.

وتُجدد القيادة العامة لشرطة الشارقة دعوتها للسائقين إلى التقيد بالسرعات المحددة على الطرق، والانتباه أثناء القيادة، لاسيما في المنعطفات، وتجنب استخدام الهاتف أو الانشغال بغير الطريق، مؤكدةً أن الالتزام بالقوانين المرورية أولوية للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

