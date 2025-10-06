شرطة دبي تُحبط مُخطط عصابة «الفيلا» وتضبط 40 كيلوغرام مخدرات

أحبطت شرطة دبي مُخطط عصابة إجرامية آسيوية، يُديرها رجل من خارج الدولة، وتتخذ من فيلا مقراً لترويج سمومها في المجتمع، وقبضت على اثنين من أعضائها، وضبطت بحوزتهما 40 كيلوغراماً من مخدر الكيتامين، والكريستال، والماريغوانا، وزيت الحشيش، إضافة إلى مواد وسوائل كيميائية أخرى.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد خالد بن مويزة، أن عملية «الفيلا» تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل مستمر لمكافحة وإحباط مُخططات تجار ومروجي ومهربي المخدرات الساعين لنشر سمومهم بين الشباب، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح، بعد تنفيذ خطة أمنية مُحكمة لتتبع تحركات المشتبه فيهما اللذين يُروجان المخدرات من داخل الفيلا.

وأفاد العميد خالد بن مويزة بأن الإدارة تلقت معلومات حول وجود تشكيل إجرامي يُروج المخدرات من داخل إحدى الفلل، وتم تشكيل فريق عمل لإجراء عمليات بحث وتحرٍ ومراقبة ميدانية. ورصد الفريق تحركات أحد أعضاء العصابة، وطريقة التخفي والتضليل التي يتبعها.

وأشار العميد خالد بن مويزة إلى أن الفريق استدرج عضو العصابة، وقبض عليه، واعترف على شريك له في ترويج المخدرات. وأضاف: «أعددنا كميناً، وتمكنّا من القبض على شريكه أثناء تعبئة المخدرات. وقد أقرا بأنهما يعملان مع شخص يدير العصابة من خارج الدولة».