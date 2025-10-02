محتالون في صورة أصدقاء يتصيدون الضحايا عبر «مكالمات فيديو»

حذّر مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، الأفراد من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ قد ينتحل أحد المحتالين صفة أحد معارفهم أو أقاربهم، ويقوم بتزييف صوته وصورته وإجراء مكالمة فيديو معهم عبر الهاتف، من أجل طلب تحويل أموال، ونبّه المجلس إلى أن الذكاء الاصطناعي، أداة يمكن استخدامها للنصب والاحتيال على الآخرين، داعياً الأفراد إلى التدقيق في الشخص الذي يتصل بهم، والانتباه إلى التقنيات التي يستخدمها المحتالون لتضليلهم وخداعهم، إذ تهدف هذه التقنيات إلى كسب ثقتهم بسرعة، ودفعهم إلى اتخاذ قرارات غير آمنة، كالتحويل المالي أو مشاركة معلومات حسّاسة.

ونشر المجلس عبر حسابه على موقع «إكس»، مقطع فيديو توعوياً، يُظهِر أحد الأشخاص يتلقى اتصال فيديو عبر هاتفه من شخص يبدو بالفعل أحد أصدقائه الذين يعرفهم، ويطلب منه تحويل أموال إليه بشكل عاجل ولأمر طارئ، إلا أنه يدرك سريعاً أن هناك اختلافاً في نبرة صوته، ما يجعله يشك في أن من يحدثه ليس صديقه الحقيقي، وإنما محتال يحاول أن يسرق أمواله.

من جانبه، أكّد الخبير في مجال الأمن السيبراني، عبدالنور سامي، أن تقنية تزييف الصوت والصورة لم تعد بحد ذاتها جرماً، بل كيفية استخدامها هو ما يحدد قانونية استخدامها، فلم تعدّ حكراً على المحترفين والمتخصصين، ولا شركات الإنتاج والجهات المعنية، وإنما أصبحت هذه التقنية متاحة وبكثرة، ولها استخدامات عدة، كالدعاية، والترفيه، وصناعة المحتوى، وبلاشك هنالك من يستخدمها نادراً في عمليات النصب والاحتيال.

وقال عبدالنور لـ«الإمارات اليوم»: «هناك استخدامان لعملية التزييف في الاحتيال، أولهما عبر التواصل وطلب المساعدة، بتحويل مبلغ مالي أو إرسال البطاقة المصرفية، وهذه الحيلة لاتزال فاعلة، ولعلها أكملت عامها الـ10، وتتم عبر سرقة حسابات (الواتس أب) والتطور الذي حصل الآن فهو أن يقوم المحتال بتنزيل رسائل صوتية لأحد الأشخاص، ومن ثم استخدامها بالذكاء الاصطناعي لإنتاج صوت مشابه، وثانيهما الإعلانات الزائفة، ونشاهدها أحياناً داخل الدولة وخارجها، مثل الإعلانات الزائفة التي تُروِّج للاستثمار في أسهم شركات معروفة، ومن يقيم داخل دولة الإمارات سيدرك بالطبع أنه احتيال، ونادراً ما يقع الأشخاص فريسة لهذا النوع من الاحتيال في بعض دول الوطن العربي، ويظهر هذا النوع من الاحتيالات في حملات الاستثمار الوهمي والأسهم وشراء بعض المنتجات».

ورأى أنه في الحالتين لم تنجح الحيلتان في محيطنا العربي، أولاً لأنهما ليستا دقيقتين كما يجب باللغة العربية، خصوصاً بتعدد اللهجات، حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يتقن اللهجات بعد، والمحتال لا يعرف ما لهجة الشخص الذي ينتحل شخصيته، وحتى داخل الإمارات تختلف اللهجات بين المناطق والقبائل، فمن الصعب أن تجد هذه الحيل طريقها للنجاح، ولن يقع ضحيتها إلا من يعاني ضعف السمع، ومن هذه الفئة بعض كبار السن، كما أنه لنجاح إنشاء الصوت فإن الأمر يتطلب نماذج صوتية كثيرة، ليتدرب عليها الذكاء الاصطناعي ويطبق الأمر كذلك على الفيديوهات، فإما أن يتم رفع تسجيل فيديو مطول، وإما أن يتم تركيب الوجه على الشخصية، والأخير لن ينجح بالطبع، وهذا قد يحصل لصُنّاع المحتوى فقط، وهم العرضة الحقيقية للتزييف، والتقنيات التي من الممكن أن تنجح على الأسر والأشخاص غير المعروفين هي تقنيات يدوية لدى شركات الإنتاج السينمائي، والمحتالون لا يملكون تلك الإمكانات حالياً.

وأوضح أنه للحماية من هذه الحيلة المتوقع رواجها، يجب علينا أن نعود إلى أصلها، وهو انتحال الشخصية في تطبيق «واتس أب» عموماً، وألّا نركز على التطورات، مثل الذكاء الاصطناعي، فلاشك أن الناس قد تلاحظ وتحذر من هذه الإشكالية، لكن علينا الحذر عموماً من إمكانية سرقة «واتس أب» الطرف الآخر، وعلينا دائماً التأكد قبل التواصل، خصوصاً إذا لاحظنا حدوث تغيّر مفاجئ في الأسلوب، وطلبات مفاجئة غير معتادة، ببساطة علينا الاتصال بالطرف الآخر، وألّا نستعجل في التصرف.

وأطلق مجلس الأمن السيبراني حملات توعوية خلال الفترة الماضية، حذّر خلالها من تصديق المحتوى الذي تنتجه تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنها تنتج محتوى قريباً جداً من الواقع.

وأكّد المجلس أنه لمواجهة ذلك، يجب متابعة التطورات، والتدقيق في مصادر المعلومات، وتطوير مهارات كشف التلاعب، والوعي بمخاطر هذه التقنيات، وهو ضروري للحماية من الأخبار الكاذبة والتضليل.

