"النعاس "يتسبب في تصادم شاحنتين بدبي وإصابة سائق

أصيب سائق بجروح في حادث تصادم بين شاحنتين على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، قرب دوار مطار آل مكتوم باتجاه أبوظبي.

وأكدت شرطة دبي، أن المعلومات الأولية أظهرت أن سائق إحدى الشاحنتين غلبه النعاس خلال القيادة، ما تسبب في فقدانه السيطرة عليها، واصطدامها بالشاحنة الأخرى التي كانت أمامه، مما أدى الى إصابة السائق والتسبب في ازدحام مروري كثيف على الشارع، الأمر الذي استدعى تحويل الحركة إلى طرق بديلة لضمان انسيابية المرور.

وحذرت شرطة دبي من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد أوالنعاس، مما يؤدي إلى حوادث خطيرة ينتج عنها وفيات أوإصابات بليغة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن "بعض الأخطاء البسيطة قد تؤدي إلى حوادث خطيرة وقاتلة، ومن بينها النوم أثناء القيادة، الذي يُعد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة".

وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة الدقيقة لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، بينما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير، وتأمين موقع الحادث، وتسهيل وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما عملت فرق العمل على تحريك المركبة المتضررة وإزالتها من الطريق، لضمان عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت.