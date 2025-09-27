حريق منزل بخورفكان بسبب تسرب غاز من الصرف الصحي

تعاملت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مع حريق اندلع أمس في أحد المنازل في مدينة خورفكان، وأسفر عن إصابة مواطن يبلغ 52 عاماً.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد وليد اليماحي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند السادسة صباحاً تقريباً من أحد أفراد الأسرة، أفاد فيه بسماع فرقعة وأعقبها اندلاع حريق في المنزل، لتتوجه على الفور جميع الفرق المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقاً لما أكده خبراء الحرائق في هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الحريق نجم عن تسرب غازي محدود من الغازات المنبعثة من شبكات الصرف الصحي الداخلية للمنزل، ما تسبب في اشتعال النيران في بعض أجزائه.

ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أفراد المجتمع إلى التأكد من سلامة الصرف الصحي، دورياً، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية عند التعامل مع الغازات القابلة للاشتعال، والحرص على فحصها وصيانتها بانتظام من خلال الجهات المختصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال شقيق المصاب في حادث الانفجار، أمان عبدالله سليمان الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن شقيقه أصيب بحروق راوحت بين الدرجتين الثانية والثالثة، وحالته الصحية لاتزال تحت المراقبة، مشيراً إلى خضوعه لعمليات جراحية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة الفجيرة.

وأوضح أن شقيقه توجه عند الخامسة فجراً إلى المطبخ، حيث وقع الانفجار الذي أدى إلى تحطم النوافذ والأبواب والجدران في المنزل، كما تسبب في أضرار مادية طالت منازل الجيران، حيث تهشمت نوافذ بعض المنازل المجاورة.

وأكد أن قوة الانفجار كانت كبيرة إلى درجة أن صوته سُمع في مدينة خورفكان، مضيفاً أن شقيقته كانت في طريقها إلى عملها عندما وقع الانفجار، فيما كان والدهم راقداً في المستشفى، مشيراً إلى أن ذلك ما حال دون تعرضهما لأي إصابة.

