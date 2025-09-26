شرطة الشارقة تضبط مركبة سارت على ممر المشاة وتحيل الواقعة للنيابة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط مركبة ظهرت في مقطع مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تسير فوق ممر المشاة، في مخالفة صريحة لقوانين المرور؛ مما عرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وعقب رصد المقطع حددت المركبة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت حجزها لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية، وتسجيل النقاط المرورية المقررة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة الشارقة أن مثل هذه السلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية، وضرورة تحلي السائقين بالوعي والمسؤولية أثناء القيادة، كما ثمنت دور أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استمرارها في رصد المخالفات؛ للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.