شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، لافتةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الوقوف وسط الطريق يُعدّ من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وجاء ذلك عقب إصابة شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة، وقع صباح أول من أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد جسر حصة باتجاه الشارقة، وذلك نتيجة توقف شاحنة بشكل مفاجئ وسط الطريق بسبب عطل فني، وهو أمر يُشكّل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، ما تسبب في اصطدام الدراجة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار العميد جمعة بن سويدان إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما نظّمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الشاحنة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أنه في حال تعرضت المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.