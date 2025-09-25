شرطة الشارقة تسلّم مطلوبين للسلطات النيبالية والأوزبكية في قضايا احتيال

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية القبض على شخص مطلوب للسلطات الأوزبكية، وآخر مطلوب للسلطات النيبالية؛ وذلك على خلفية تورطهما في قضايا احتيال، بعد صدور نشرات حمراء بحقهما من منظمة «الإنتربول».

وأكدت شرطة الشارقة، أن إجراءات التسليم تمت وفقاً للأطر القانونية والقضائية المعتمدة، إذ صدر قرار التسليم من وزير العدل، في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة جرائم الاحتيال، وتعزيز التعاون الدولي؛ لضمان عدم إفلات المطلوبين من العدالة.