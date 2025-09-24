«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق بناية سكنية في البرشاء ‏

أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي بأنها تمكنت من السيطرة على حريق وقع، أمس، في إحدى البنايات السكنية بمنطقة البرشاء بدبي، من دون وقوع أي إصابات.

وذكرت أنه تم تحريك فِرَق الإطفاء، فور ورود البلاغ، في تمام الساعة 14:11 ظهر أمس، لتصل الفرق إلى موقع الحريق في وقت قياسي مقداره ست دقائق، حيث تم التعامل الفوري مع الحريق، وإتمام عمليات الإخلاء.

وأكدت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي أن الحريق تم إخماده تماماً، وسيتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد.