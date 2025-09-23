"الدفاع المدني في دبي" يسيطر على حريق في إحدى البنايات السكنية بالبرشاء ‏

أفادت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي أنها تمكنت من السيطرة على حريق وقع اليوم في إحدى البنايات السكنية في منطقة البرشاء بدبي، دون وقوع أي إصابات.

وذكرت أنه تم تحريك فرق الإطفاء ، فور ورود البلاغ في تمام الساعة 14:11 ظهرا، لتصل الفرق إلى موقع الحريق في وقت قياسي مقداره 6 دقائق، حيث تم التعامل الفوري مع الحريق، واتمام عمليات الإخلاء.

وأكدت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي أن الحريق تم إخماده تماما وسيتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد.