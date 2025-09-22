شرطة الشارقة تضبط 100 مركبة و40 دراجة نارية تسببت في إزعاج السكان

في إطار رؤيتها لتحقيق بيئة مرورية آمنة تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة جهودها الاستباقية لضمان جودة الحياة لجميع السكان، إذ نفذت إدارة شرطة المنطقة الوسطى حملة مرورية ميدانية مكثفة أسفرت عن ضبط 100 مركبة أدخلت عليها تعديلات غير قانونية تسببت في إزعاج السكان وتهديد سلامة الطرق، وضبط 40 دراجة نارية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة العميد إبراهيم مصبح العاجل، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شرطة الشارقة لتعزيز السلامة العامة، وتأكيداً على التزامها بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فقط، بل التوعية، وتصحيح السلوكيات التي تضر بالمجتمع.

وأوضح ‏مدير إدارة المنطقة الوسطى العميد خليفة الخاصوني، بأن الحملة شملت عدة مواقع في المنطقة الوسطى، من خلال نقاط تفتيش ثابتة ودوريات متحركة؛ وذلك لرصد المركبات المعدلة بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى السكان.

وتؤكد شرطة الشارقة أن التعديلات غير المرخصة على المركبات، لا سيما تلك التي تؤدي إلى إحداث ضجيج، تُعد مخالفة تؤثر على راحة الناس، وتُعرض سلامة السائق ومستخدمي الطريق للخطر، ودعت جميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين، والمشاركة في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة من خلال ممارسات إيجابية تعكس وعيهم وحرصهم في تعزيز جودة حياة المجتمع.