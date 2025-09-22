شرطة دبي تقبض على عصابة لترويج المخدرات تُدار من خارج الدولة

قبضت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عصابة إجرامية تتكون من سبعة متهمين، يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويقودها تاجر مخدرات من خارج الدولة، مُختصة في ترويج المخدرات عبر توزيعها في مواقع جغرافية مختلفة، بهدف تمويه تحركاتها، والتخفي من أفراد الشرطة.

وأفاد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، العميد خالد بن مويزة، بأن العملية جاءت بعد بحث وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق في ما بينهم، لتقتحم الشرطة مسكن المتهم الأول، وتعثر بحوزته على كمية من مخدر الكريستال، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تلقي المتهم الأول تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات مخدرات في موقعين مختلفين، بحيث يتضمن كل موقع كيلوغراماً من المخدرات.

وأضاف: «أعددنا كميناً محكماً أسفر عن ضبط بقية المتهمين الستة، سواء الذين وضعوا المخدرات في الموقعين، أو المتهمين الذين جاؤوا لاستلام الكميات المخبأة، ومع استمرار التحقيقات تبين اعتمادهم على طريقة توزيع الكميات في مواقع جغرافية مختلفة، لتبادل الكميات أو لإيصال المخدرات إلى المتعاطين، وأنهم يعملون مع عصابة دولية خارج حدود الدولة للاتجار والترويج والإضرار بالمجتمع».

وأوضح أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و27 ألفاً و913 قرص «ترامادول»، وشملت أنواعاً متعددة، كالكريستال، والحشيش، والهيروين، والماريغوانا، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل جهودها لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطرة.

وبيّن أن ضبط المتهمين وإحباط مخططهم ومنعهم من النجاح فيه، تعد دليلاً على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية، للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن شرطة دبي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، وستقطع أوصال المجرمين وتجار المخدرات، ولو كانوا خارج الدولة.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات أو رسائل مشبوهة تصلهم، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي.