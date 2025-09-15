"قضاء أبوظبي" يصدر أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق 8 مدانين في قضايا استغلال للأطفال

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، أحكاماً بإدانة 8 متهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال عبر شبكة الإنترنت، بعد استدراجهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغوائهم لإرسال مواد إباحية، إضافة إلى حيازة وتبادل محتوى غير لائق خاص بالأطفال.

وتراوحت الأحكام الصادرة بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة، وبغرامات مالية وصلت إلى مليون درهم، مع مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحرمان المحكومين من استخدام أي شبكة معلوماتية مستقبلاً، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية المرتبطة بتلك الجرائم، مع الإبعاد عن الدولة لثلاثة مدانين عقب تنفيذ العقوبة.

وجاءت أحكام الإدانة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر رصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت وحالات استغلال إلكتروني تستهدف فئة القُصر، لتصدر أمرا بضبط وإحضار المتهمين واستدعائهم للتحقيق، حيث أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أثبتت الفحوص الفنية للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وجود مواد إباحية تعود لأطفال، تم الحصول عليها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة جميع المتهمين في تلك القضايا وفق القوانين السارية.

من جانبها، حذرت نيابة أبوظبي، أفراد المجتمع من التواصل مع أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني.

كما حثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أو مشاركتهم صورهم وبياناتهم الشخصية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.