شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف على كتف الطريق

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين من مخاطر الوقوف على كتف الطريق من دون ضرورة، مؤكدة ضرورة استخدام أقرب موقف آمن خارج الطريق عند حدوث عطل مفاجئ بالمركبة أو أي أمر طارئ، حيث يعد الوقوف غير المبرر على كتف الطريق مخالفة مرورية خطرة، قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

جاء ذلك عقب وفاة شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة وقع، صباح أمس، على شارع الشيخ زايد قبل جسر المرابع العربية باتجاه أبوظبي، وذلك نتيجة خطأ مشترك بين طرفَي الحادث، أحدهما لوقوفه غير الآمن على كتف الطريق، والآخر بسبب إهماله وعدم انتباهه.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة بن سويدان، أن الحادث وقع عندما توقفت شاحنة على كتف الطريق بسبب عطل فني، وهو أمر يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، وأن سائق الدراجة النارية كان قادماً من الخلف، وفوجئ بالشاحنة المتوقفة، ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى انحرافه بشكل مفاجئ واصطدامه، وأسفر عن وفاته في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة.

وأشار إلى أن الوقوف على كتف الطريق يُعد من المخالفات المرورية الخطرة التي قد تؤدي إلى حوادث بليغة تتسبب في إصابات ووفيات، موضحاً أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة فقط، مثل تعطل المركبة بشكل مفاجئ أو حدوث حالة طبية طارئة، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى.

وأضاف أن هناك حوادث شبه يومية تقع نتيجة الوقوف غير الآمن على كتف الطريق، ما يستدعي توعية السائقين بأهمية تجنب التوقف في هذه المناطق إلا في حالات استثنائية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل سحب المركبة إلى جانب الطريق الأيمن الآمن، وتجنب الوقوف في مواقع خطرة على الطرق السريعة.

كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية المركبة قبل القيادة، لضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة على الطرق، والالتزام باستخدام وسائل السلامة، مثل تشغيل إشارات التحذير الضوئية، ووضع مثلث الأمان لتحذير المركبات القادمة من الخلف.

وأكد العميد جمعة بن سويدان أن السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، يعدان من العوامل المسهمة في زيادة خطورة الحوادث، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات القانونية، وتوخي الحذر، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة.

ودعا السائقين إلى الانتباه الكامل للطريق أثناء القيادة، والابتعاد عن أي مصادر تشتيت، مثل استخدام الهاتف أو التفاعل مع الركاب، مشيراً إلى أن الانشغال عن الطريق يُعد من الأسباب الرئيسة للحوادث الخطرة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد على أن شرطة دبي مستمرة في تطبيق العقوبات الصارمة بحق السائقين المخالفين، خصوصاً أولئك الذين يرتكبون مخالفات خطرة تؤدي إلى تعريض حياة الآخرين للخطر، مناشداً جميع مستخدمي الطرق التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع، وتقليل الحوادث المرورية.