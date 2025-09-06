إنقاذ شخصين في مركبة كهربائية تعطلت نوافذها

قالت شرطة الشارقة إنها تعاملت مع بلاغ ورد إلى مركز العمليات بشأن مركبة كهربائية تعرّضت لعطل فني أدى إلى توقفها تماماً، وذلك أثناء سيرها من جسر البديع إلى جسر 7، وكان بداخلها شخصان غير قادرين على الخروج منها، بسبب انغلاق النوافذ، وعدم تمكنهما من فتحها.

وأكدت أن الفرق الميدانية المتخصصة تحركت بشكل سريع إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموجودين في المركبة، إضافة إلى تأمين الطريق، وتسهيل حركة السير.

وأضافت أن «الفرق تمكنت من إخراج الشخصين من المركبة بأمان دون تسجيل إصابات، خلال 10 دقائق من لحظة تلقي البلاغ».

