بأقل من عشر دقائق.. شرطة الشارقة تنقذ شخصين من داخل مركبة تعرضت لعطل فني

أنقذت شرطة الشارقة خلال عشر دقائق فقط من لحظة تلقي البلاغ، شخصين غير قادرين على الخروج من مركبة كهربائية تعرّضت لعطل فني، أدى إلى توقفها تماماً وانغلاق نوافذها، وذلك أثناء سيرها من جسر البديع إلى جسر 7، واتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتواجدين في المركبة، وتأمين الطريق، وتسهيل حركة السير.

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تعاملت فوراً مع بلاغ ورد إلى مركز العمليات بشأن مركبة كهربائية تعرّضت لعطل فني أدى إلى توقفها تماماً، وذلك أثناء سيرها من جسر البديع إلى جسر 7، وكان بداخلها شخصان غير قادرين على الخروج من المركبة؛ بسبب انغلاق النوافذ، وعدم تمكنهم من فتحها.



وفور تلقي البلاغ تحركت الفرق الميدانية المتخصصة بشكل سريع إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتواجدين في المركبة، إضافة إلى تأمين الطريق، وتسهيل حركة السير.



وقد تمكنت الفرق من إخراج الشخصين من المركبة بأمان دون تسجيل أية إصابات، خلال عشر دقائق فقط من لحظة تلقي البلاغ؛ مما يعكس الجاهزية العالية، والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية.



ويأتي هذا التجاوب السريع ضمن إطار حرص شرطة الشارقة على تقديم استجابة فورية فعّالة للحالات الطارئة؛ بما يضمن سلامة المجتمع، وانسيابية الحركة المرورية.