«الشؤون الإسلامية» تعلن موعد التسجيل في موسم حج 2026

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة موعد فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ/ 2026م، وذلك ابتداءً من 24 سبتمبر الجاري وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتطبيق الذكي الخاص بها، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات موسم الحج.

ودعت الهيئة مواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج، ممن لم يسبق لهم الحج، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة.