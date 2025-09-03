وفاة شخص وإصابة اثنين في تصادم 3 مركبات على شارع الإمارات

توفي شخص وأُصيب اثنان آخران بإصابات متفاوتة، في حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات مساء الإثنين الماضي على شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي باتجاه الشارقة، نتيجة عدم التزام أحد السائقين بترك مسافة أمان كافية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الحادث يُجسّد خطورة تجاهل مسافة الأمان بين المركبات، مؤكداً أن مثل هذه المخالفة تُعد من الأسباب الرئيسية للحوادث البليغة والمميتة على الطرق السريعة.

وأوضح أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث في تمام الساعة 13:30 ظهراً، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن سائق إحدى المركبات لم يترك مسافة أمان كافية خلف المركبة التي أمامه، مما أدى إلى وقوع الاصطدام، ووفاة شخص في موقع الحادث، وإصابة شخصين آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار العميد ابن سويدان إلى أن فرق خبراء حوادث السير انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، وباشرت المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة، فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين الموقع وتنظيم حركة السير لتسهيل وصول سيارات الإسعاف، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة بأسرع وقت لتفادي عرقلة الحركة المرورية.

ودعا بن سويدان السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة والقيادة الوقائية، مشدداً على أن عدم ترك مسافة الأمان يُعرّض السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، ويُعد من أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث في إمارة دبي.

وبيّن أن شرطة دبي تُنفذ برامج توعوية ميدانية وإلكترونية على مدار العام، لتسليط الضوء على المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، وعلى رأسها السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك المسافة الكافية، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان بغرامة مالية قدرها 400 درهم، و4 نقاط مرورية تُسجل على السائق المخالف.