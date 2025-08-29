‎الإمارات تسلم مطلوباً للسلطات الهولندية

سلمت وزارة الداخلية مطلوباً للسلطات في مملكة هولندا، بعد إلقاء القبض عليه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

‎ويواجه المطلوب تهماً بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والمشاركة في أنشطة عصابية.

‎وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي و قرار من وزارة العدل بتسليمه، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية.

‎وأكدت وزارة الداخلية أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للقارات وحفظ أمن المجتمعات