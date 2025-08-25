كيف يمكن الاعتراض على ضبط جهاز الرادار لمخالفة السرعة؟

وردت استفسارات من قراء حول آلية الاعتراض على بعض المخالفات المرورية التي تسجل على مركباتهم، ومنها السرعة وحزام الأمان وغيرها، إذ يعتقدون أنها قد تكون سجلت عليهم بطريق الخطأ.

وذكرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني ردا على سؤال بشأن كيف يمكن للمتعامل تقديم اعتراض على ضبط جهاز الرادار لمخالفة السرعة؟، إنه يتم التحقق من نوع المخالفة وضبط الجهاز حسب كل شارع واتخاذ الإجراء اللازم في حال حدوث خطأ في إدراج المخالفة.

وردا على سؤال بشأن كيف يمكن الاعتراض على مخالفة مرورية ؟، أكدت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتعامل تقديم طلب من خلال الموقع وتطبيق وزارة الداخلية أو الحضور لمركز الخدمة وتقديم طلب الاعتراض.

وبشأن كيف يمكن للمتعامل تقديم اعتراض على مخالفات مرورية في دول مجلس التعاون؟، أوضحت الوزارة أنه للمركبات المسجلة في إدارات المرور الاتحادية يتم إرشاده لتقديم شكوى في موقع وزارة الداخلية أو التطبيق الذكي، للمركبات المسجلة في دبي يتقدم بشكوى على موقع شرطة دبي.