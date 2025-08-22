الإمارات تواصل جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بتسليم مطلوبين دوليين إلى فرنسا وبلجيكا

سلمت وزارة الداخلية مطلوبين دوليين إلى كل من السلطات الفرنسية والبلجيكية وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرات حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول.

ويُعد أحدهما من أبرز المطلوبين لدى السلطات الفرنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في عدة دول أوروبية وكان يشغل دور المساعد الرئيس لقائد التنظيم.

فيما يعتبر الآخر من أبرز المطلوبين لدى السلطات البلجيكية على بالقضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتورطه مع عصابة إجرامية تنشط داخل بلجيكا

وأكدت وزارة الداخلية أن هاتين العمليتين تعكسان التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجسدان حرصها على التعاون الدولي الوثيق مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.