شرطة دبي تضبط شاباً أحدث فوضى بدراجـته الـنارية في الخوانيج

تمكنت الدوريات المرورية في شرطة دبي من ضبط شاب يقود دراجة نارية من دون لوحات أرقام، وبطريقة متهورة في منطقة الخوانيج، معرضاً حياته وحياة مرتادي المنطقة للخطر.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الدوريات المرورية رصدت أثناء تأدية مهامها في منطقة الخوانيج، الأحد الماضي، دراجة نارية على ممشى الحديقة القرآنية يقودها شاب يستعرض على إطار واحد بطريقة خطرة.

وأضاف أنه جرت متابعته بحذر لمدة ساعة تقريباً، إلى أن أُوقِف داخل مجمع الكراجات.

وبعد التدقيق على الدراجة، تبيّن أنها مطلوبة مرورياً بسبب تراكم المخالفات وانتهاء الترخيص، وعليه تم التحفظ على الدراجة، وتحويل السائق إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات القانونية، فيما أعد محضر رسمي بالواقعة وفق الإجراءات المتبعة.

وحذّر مدير الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبات أو الدراجات من دون رخصة قيادة، أو القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد بن سويدان عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم وما يقومون به من مخالفات، وعدم السماح للأحداث بقيادة الدراجات النارية من دون رخصة.