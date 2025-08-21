شاب يستعرض بدراجة نارية على ممشى الحديقة القرآنية في الخوانيج

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي شاباً يقود دراجة نارية من دون لوحة أرقام، بطريقة متهورة في منطقة الخوانيج، معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان إن الدوريات المرورية رصدت الشاب يستعرض بالدراجة على ممشى الحديقة القرآنية إذ كان يقودها على إطار واحد بطريقة بالغة الخطورة، لافتاً إلى أنه جرى متابعته بحذر لمدّة ساعة تقريباً إلى أن تم إيقافه داخل مجمع الكراجات.

وبعد التدقيق على الدراجة، تبين أنها مطلوبة مرورياً بسبب تراكم المخالفات وانتهاء الترخيص، فتم حجزها، وأحيل السائق إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات القانونية، فيما أُعِد محضر رسمي بالواقعة وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح أنه تم حجز الدراجة التي ضبطت، ومن المقرر تطبيق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز وفق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، مؤكداً أن شرطة دبي تتعامل بصرامة مع مثل هذه الممارسات نظراً لخطورتها وتهديدها لسلامة مرتكبيها وغيرهم من مستخدمي الطريق، فضلاً عن الإضرار بالطرق والممتلكات العامة.

وحذَّر مدير الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبات أو الدراجات من دون رخصة قيادة، أو الاستعراض بها بطيش وتهور مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي هذه المخالفات ، مناشداً أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم، وعدم السماح لهم بقيادة الدراجات النارية دون رخصة، أو المشاركة في ممارسات غير قانونية.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو سلوكيات متهورة عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مؤكداً أن وعي المجتمع ومشاركته الإيجابية يشكلان شريكاً أساسياً في حفظ الأمن والسلامة المرورية.