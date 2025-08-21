شرطة أبوظبي و "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" يضبطان عصابة مخدر الكريستال

تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من ضبط عصابة مكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم 377 كيلو من مخدر الكريستال حيث استطاع رجال المكافحة وبخبرتهم الميدانية كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها بإخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصصة لمكائن الخياطة .

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات أن هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات باسلوب مبتكر ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم مؤكدا أن نجاح عناصر المكافحة في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة الرشيدة لملف مكافحة المخدرات وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات وتماشيا للإستراتيجية الوطنية التي يتبناها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة .

ودعا أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة والمفاهيم الخاطئة بأن تعاطي المخدرات يُشعرك بالسعادة والارتياح والحقيقة أن لها آثار سلبية جدًا على صحة وسلامة الإنسان.

وناشد الجمهور في حال وردت اليهم معلومات تخص قضايا المخدرات , سرعة الإبلاغ عبر بدالة أمان 8002626 .