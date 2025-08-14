شرطة أبوظبي: مروجو المخدرات يستغلون "التواصل الاجتماعي" لاستدراج الأبناء

حذرت شرطة أبوظبي من تهديدات خفية قد يتعرض لها الأبناء على مواقع وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومن أبرزها ترويج المخدرات، ودعت أولياء الأمور إلى مراقبة النشاط الرقمي لأبنائهم بهدوء وبدون ترهيب وفتح حوارًا صادقًا معهم عن مخاطر الإنترنت، وتفقد التطبيقات والألعاب التي يتفاعلون معها وتوجيهم نحو الخيارات الآمنة والمناسبة.



وأكدت شرطة أبوظبي مواصلة جهودها في التوعية والتثقيف الأمني ومن أبرزها تعريف الأسر وافراد المجتمع بأضرار آفة المخدرات وآثارها السلبية وطرق الوقاية منها والتصدي لها بكافة الأشكال من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية التي يتم تنظيمها على مدار العام.



وكشفت ضبطيات المخدرات خلال الفترة الماضية، أن عصابات المخدرات تلجأ إلى تطوير أساليب التهريب وإخفاء المواد المخدرة بشكل مستمر، ومن ذلك استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات.



وأطاحت شرطة أبوظبي في وقت سابق، بالتعاون مع شركائها، بشبكات منظمة لترويج المخدرات وبمناطق متفرقة في مختلف إمارات الدولة و ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة في عدة قضايا عابرة للحدود، إذ رصد رجال مكافحة المخدرات ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت تحوي صورا ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات و تدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان في الدولة.



كما بينت القضايا المضبوطة زعماء العصابات استخدموا أرقام الهواتف الدولية لنشر الدعايات بشكل عشوائي لترويج المواد المخدرة ، لكن مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من الإطاحة بالمروجين أثناء محاولتهم وضع المخدر في مواقع متفرقة للتسليم "لوكيشنات" لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة موجعة قصمت ظهور المروجين وتجار المخدرات و تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وإحالتهم للجهات القضائية.



وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية في توعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي وترويج المخدرات والإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر قنوات الاتصال التي وضعتها شرطة أبوظبي من خلال خدمة بدالة أمان على الرقم 8002626 .



ودعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من الغرباء الذين يستغلون إجازة الصيف للترويج للمخدرات، من خلال عدم اللعب أو التحدث مع الغرباء و رفض أي هدايا أو حلويات من أي شخص لا يعرفونه، ومراقبة صداقات الأبناء وتوجيههم إلى الأنشطة الآمنة والمفيدة.



ودعت الأسر إلى مراقبة الرسائل الإلكترونية المجهولة التي تصل لأبنائهم من أرقام هاتفية خارج الدولة، والإبلاغ عنها بالاتصال على «خدمة أمان».



وأكدت أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من آفة المخدرات، وحثها على التواصل الإيجابي مع الأبناء وحمايتهم من أصدقاء السوء، واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بتطوير مهاراتهم بما يضمن لهم الشعور بالثقة والمسؤولية تجاه أنفسهم وأوطانهم.



وحذرت أجهزة الشرطة على مستوى الدولة ضمن حملات التوعية المستمرة من آفة المخدرات الأهالي من رسائل مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لأنواع من المخدرات، داعية الأفراد إلى عدم التعامل معها نهائياً، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.