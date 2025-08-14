شرطة دبي تضبط 3 نساء يزاولن الطب وعمليات التجميل في شقة دون ترخيص

ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ثلاث نساء أوروبيات، يزاولن مهنة الطب ويجرين عمليات تجميل من دون ترخيص في شقة سكنية، مُعرِّضات حياة الناس للخطر بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.

وأفادت شرطة دبي، في بيان صحافي، أمس، بأن معلومات وردت عن نشاط مشبوه في إحدى الشقق السكنية، وتبين من خلال البحث والتحري أن هناك من يقدم خدمات طبّية وتجميلية دون ترخيص، ومن ثم أعد فريق العمل كميناً، وداهم الشّقة وضبط ثلاث نساء بالإضافة إلى أدوات وأجهزة طبّية وكميات من الأدوية غير المرخّصة.

وأوضحت أن المتهمات الثلاث اعترفن بإجراء جراحات وإجراءات طبية تجميلية داخل الشقة، فتم إحالتهن إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص، بعد ثبوت تعريضهن حياة مرتادي المكان للخطر، وتهديدهن لصحة وسلامة المتعاملين. وأكدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة الممارسات الطبية غير القانونية، وحماية صحّة وسلامة أفراد المجتمع، مناشدة أفراد المجتمع مراجعة المنشآت الصّحية المرخَّصة بالدولة، والتأكد من مؤهلات وخبرات مقدمي الخدمات الطبّية والتجميلية، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة التي قد تعرِّض حياتهم للخطر، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشابهة عبر خدمة «عين الشرطة» أو مركز الاتصال 901، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.