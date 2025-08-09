وفاة اثنين وإصابة 3 من أسرة إماراتية بحادث تدهور حافلة بتركيا

توفي مواطنان إماراتيان وأصيب ثلاثة، من أسرة واحدة، أمس الجمعة، إثر تدهور حافلة سياحية عند مجرى نهر بالقرب من بحيرة باليك في تشايكارا بمنطقة طرابزون التركية.

وذكر الموقع الإلكتروني لوكالة (IHA) للأنباء الدولية في إسطنبول، أن قوات الدرك والمسعفين توجهوا إلى موقع الحادث بعد أن اتصل بعض السياح والسكان بخط الطوارئ، وتم انتشال المصابين العالقين داخل المركبة بعد جهود حثيثة.

ووفقًا للتقارير الأولية، توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث، وتمّ استدعاء سيارة إسعاف وطائرة هليكوبتر لنقل المصابين، ولا يزال التحقيق جارياً حول الحادث، وتمّ تحديد هويات ضحايا الحادث والجرحى.

وذكرت الوكالة أن ضحايا الحادث هم كلٌّ من مريم محمد أحمد إبراهيم (18 عامًا) وعبد المجيد محمد أحمد إبراهيم (32 عامًا)، وكلاهما من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفيا في حادث الحافلة السياحية.

كما أصيب كلٌّ من إبراهيم محمد أحمد إبراهيم (15 عامًا)، وسميرة محمد عبد الرحمن (53 عامًا)، ومحمد أحمد إبراهيم (60 عامًا)، وقد حُوصِر المصابون داخل الحافلة وتمّ إخراجهم بعد جهود حثيثة، ونقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مستشفى الدولة.