تواصل عمليات التبريد بعد إخماد حريق "برج مارينا "المكون من 67 طابقاً

بعد سيطرة فرق الدفاع المدني في دبي على حريق أحد المباني بمنطقة المارينا، وضمان سلامة جميع السكان، يُشاهد حالياً دخان في موقع الحادث نتيجة استمرار عمليات التبريد، ويُعد ذلك جزءاً من الإجراءات المتبعة في عملية مكافحة الحريق

ونجحت فرق الدفاع المدني في دبي في إطفاء الحريق بالكامل خلال 6 ساعات في المبنى المكوّن من 67 طابقاً في منطقة المارينا، وذلك بعد تأمين سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3.820 شخصاً.

وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع المطور العقاري للمبنى لتوفير مكان سكن مؤقت للسكان المتضررين، حرصاً على سلامتهم واستقرارهم.