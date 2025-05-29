شرطة عجمان تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء

أكدت شرطة عجمان أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية الخطرة، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأطلقت ممثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية «احذر تجاوز الإشارة الحمراء»، ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن مخالفة قوانين السير والمرور، خصوصاً تلك المرتبطة بتجاوز الإشارة الحمراء.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد غيث خليفة الكعبي، أن الحملة تأتي في إطار توعية السائقين بخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح وتعرض ممتلكات الآخرين للخطر.

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية خطورة، ولذلك تُكثّف الجهود التوعوية بالتوازي مع الرقابة الميدانية، مؤكداً أهمية الالتزام التام بقواعد المرور للحفاظ على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل المباشر في الميدان، إلى جانب بث رسائل توعية عبر الشاشات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة عجمان.