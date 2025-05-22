ضبط 491 دراجة نارية وكهربائية غير مرخصة في رأس الخيمة

ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، 491 دراجة مخالفة وغير مرخصة خلال حملة مرورية موسعة نفذها قسم المباحث والضبط المروري، على مدى 10 أيام، من 22 شهر أبريل الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث والإصابات على الطرق.

وأوضحت الشرطة أن الحملة نفذت من قبل قسم المباحث والضبط المروري التابع لإدارة المرور والدوريات، وجاءت ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الإمارة، وتمكين جميع فئات المجتمع من التنقل الآمن على الطرقات دون تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.

وركزت بشكل خاص على رصد استخدام الدراجات النارية والكهربائية والهوائية بصورة غير قانونية، والتي غالباً ما تستخدم في الأماكن غير المخصصة لها، وبشكل عشوائي، ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق.

وبينت أن الحملة استهدفت أيضاً التصدي للظواهر السلبية المرتبطة باستخدام هذه الدراجات، مثل قيادتها من قبل صغار السن دون رقابة أو ترخيص، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، كارتداء الخوذ الواقية أو التقيد بالسرعات المحددة ، مشددة على أن الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، سواء في الأحياء السكنية أو على الطرق العامة، يسهم بشكل كبير في وقوع الحوادث، ويعرض قائديها ومستخدمي الطريق الآخرين لإصابات بليغة، قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات في الطرق العامة دون إشراف أو ترخيص قانوني، لما قد يترتب على ذلك من أخطار على حياتهم، بالإضافة إلى ما تسببه هذه التصرفات من إزعاج للمجتمع وارتباك للسائقين الآخرين.