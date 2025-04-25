الحرس الوطني ينقذ 10 بحّارة من حريق سفينة تجارية في عرض البحر

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابعة للحرس الوطني، الخميس، من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لـ10 أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا على متن سفينة تجارية تعرضت لحريق أثناء إبحارها في عرض البحر.

وقد استجابت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ، وتم تنفيذ العملية وفق أعلى معايير السلامة، حيث تم إجلاء جميع الأفراد إلى منطقة آمنة دون تسجيل أي إصابات.

وتأتي هذه العملية في إطار المهام الحيوية التي يضطلع بها الحرس الوطني، بما في ذلك تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، حفاظًا على الأرواح ودعمًا للسلامة العامة.