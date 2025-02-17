محتال يصنع ثروة ويشترى عقارات من جمع تبرعات بصورة غير شرعية

قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي العميد سعيد الهاجري إن هناك جرائم تنشط في مواسم معينة مثل جمع التبرعات إلكترونياً بطريقة غير شرعية في شهر رمضان.

وكشف عن ضبط شخص كان يجمع تبرعات بداعي توزيعها لأعمال خيرية، وتبين أنه حقق ثراء من وراء ذلك واشترى عقارات باسمه في دبي، كما ضبطت جمعيات غير ربحية تمارس ذلك بشكل غير قانوني وتستغل مؤثرين للترويج لأنشطتهم.

وتابع خلال حوار مع منصة "عرب كاست" أن هذه الجهات غير المرخصة تجمع معلومات عن الأشخاص الذين يعبرون عادة عن التضامن والتعاطف مع عمل الخير، ويستهدفونهم بحملات عن طريق روابط بعيداً عن الغطاء الشرعي لهذه الأنشطة وهي الهيئة العامة للشون الإسلامية والأوقاف، لافتاً إلى ان الهيئة لديها الضبطية القضائية للتعامل مع هؤلاء، لكنها تنسق مع الشرطة كونها أكثر دراية بآلية إنشاء ملف للقضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذر الهاجري من التجاوب مع جهات غير مرخصة، لأن من الوارد أن تكون واجهة لإخفاء جرائم أخرى مثل غسل الأموال، ويتورط المتبرع دون قصد في هذه الممارسات، لافتاً إلى ضبط جمعيات غير ربحية ارتكبت هذه التجاوزات، واستعانت بمؤثرين في الترويج لأنشطتها.

وكشف أن هناك شخصاً من جنسية عربية أنشأ موقعاً إلكترونياً باسم يوحي بغاية نبيلة، وجلب بعض المؤثرين للترويج له، واستمر ثلاث سنوات كاملة يجمع التبرعات من خلال هذا الموقع، مستغلاً هؤلاء المشاهير إلى أن ضبط وتبين أنه يفعل ذلك دون ترخيص، كما تم التحقيق مع المؤثرين الذين تورطوا في الدعاية له، وإضفاء نوع من الشرعية على ممارساته.