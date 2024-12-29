سقوط عصابة «الاحتيال الهاتفي» في عجمان

ضبطت شرطة عجمان عصابة مكوّنة من 15 شخصاً من جنسية آسيوية، احتالوا على آخرين من خلال طلب تحديث بياناتهم البنكية أو الوثائق الرسمية، بانتحالهم شخصيات رسمية بقصد إيقاعهم في شراكهم والاستيلاء على أموالهم.

وحول تفاصيل القضية صرّح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان العقيد أحمد سعيد النعيمي، بورود معلومات وبلاغات عن وجود أشخاص يحتالون على آخرين بالاتصال هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، والمطالبة بتحديث بياناتهم البنكية، أو تحديث الوثائق الشخصية كبطاقة الهوية من خلال انتحالهم صفة رسمية، لاستغلال هذه البيانات للاستيلاء على الأموال.

وعليه عمل رجال التحريات في شرطة عجمان على البحث والتحري لضبط التشكيل العصابي، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط 15 شخصاً جميعهم من جنسية آسيوية، وتحريز 19 هاتفاً متحركاً استخدمت في عملية الاحتيال. وبسؤال أفراد التشكيل العصابي عن الواقعة اعترفوا بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص، فتم إيقافهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان بكفاءة وخبرة رجال التحريات والمباحث الجنائية، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق مثل هذه المكالمات، وعدم التردد في التبليغ عنها.

وأوضح أن المحتالين يوهمون الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية للاستيلاء على أموالهم، وأن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك، محذراً من خطورة تزويد أي شخص بأي بيانات أو أرقام حسابات بنكية يطلبها، مؤكداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

. «شرطة عجمان» حرزت 19 هاتفاً متحركاً استخدمت في عملية الاحتيال، وأوقفت أفراد التشكيل العصابي لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.